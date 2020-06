"Werte wie Gleichheit, Gleichberechtigung oder auch Selbstkontrolle, Souveränität. Das Problem ist, dass Werte als nicht teilbar erscheinen. Das heißt, wenn jemand diese Werte nicht teilt, ist man moralisch gleich verloren oder auf der falschen Seite." Und deswegen benehmen wir uns im virtuellen wie realen Raum nicht mehr zivilisiert miteinander? "Ja, da ist schon eine neue Aufmerksamkeitslogik entstanden. Je radikaler die Position, desto mehr Aufmerksamkeit erhält sie", so Hirschi.

Für jedes Argument gibt es Dutzend Gegenargumente

Und hier kommt wirklich wieder das Internet ins Spiel. Wir müssen uns die Zustimmung des Gegenübers nicht mehr durch Argumente oder Debatten erarbeiten. In dem großen, global vernetzten System von Foren oder sozialen Netzwerken findet sich immer eine Gruppe von Menschen, die die gleichen Ansichten vertreten. Zustimmung frei Haus - mit nur einem Klick.

Desinfektionsmittel gegen Corona trinken? Klar. Warum nicht. Klimawandel? Wo denn? Hat doch erst geregnet die Tage.

Für jedes Argument gibt es Dutzende Gegenargumente. Aber im Gegensatz zu früher sind alle mit einer anderen Meinung plötzlich die Spinner. Tempolimit 120? Freiheitsberaubung! Oma ist ne Umweltsau? Unverschämtheit! Corona-Virus? Ablenkung zur Gründung einer Dikatatur. Alle empören sich über alles und jeden, es schlägt um in Hass und Hetze findet auch Caspar Hirschi. "Ich glaube, dass Internet hat dem einfach einen viel größeren Raum gegeben. Solche Empörungswellen können im Internet viel schneller zustande kommen, es überschlägt sich, und die möglichst sachliche Debatte, auch der Versuch zu verstehen, was da eigentlich abgeht, der ist dann viel viel schwieriger."

Wahrnehmung der Wirklichkeit: Ein Schauermärchen?

Wir verbringen im Schnitt 3,7 Stunden pro Tag am Smartphone. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Schwierig scheint aber noch ein weiterer Umstand: Obwohl oft sehr vehement auf dem eigenen Standpunkt beharrt wird, scheint die Vielfältigkeit anderer Ansichten trotzdem zu verunsichern. Wie viele andere Wirklichkeiten außer unserer eigenen gibt es denn da draußen? "Es ist nicht alles falsch, was im virtuellen Raum auf uns trifft. Andererseits ist es in Zeiten des Internets noch viel stärker der Fall, dass eine virtuell wahrnehmbare Problemkonstellation für uns als Wirklichkeit rüber kommt. Eine Wahrnehmung von Wirklichkeit wird kognitiv nur noch über den virtuellen Raum abgebildet. Und das ist natürlich ein Schauermärchen", so der Leipziger Feustel.

Wir lernen seit 20 Jahren permanenten Egoismus, der auf allen Kanälen gespielt wird, der zur Maxime auserkoren wurde, das hat natürlich Folgen. Robert Feustel

Durch die viele Zeit, die wir im Internet zubringen, mit Emails, Chats, Twitter, Facebook, fällt es uns schwer zu unterscheiden: Was ist real? Was ist virtuell? Das, was wir im Internet lesen, empfinden wir als Realität. Und diese virtuellen Schauermärchen befördern ohnehin bestehende, diffuse Ängste. Denn Angst ist quasi zum Symbol unserer Zeit geworden. Angst vor der Klimakatastrophe. Angst vor den Folgen einer Pandemie. Vor Jobverlust, Wohnungsverlust. Und diese Angst führt zu einer ständigen Anspannung. Also suchen wir nach Informationen, die diese Angst bestätigen. Der kurze Moment des "Ha, hab ichs doch gewusst" befriedigt uns, gibt uns einen Augenblick der Ruhe – um danach wieder in Unruhe umzuschlagen. Ein Teufelskreis.

Evolutionär zu Kooperation bereit

Doch ist das Internet wirklich daran schuld, dass wir nur noch absolut in unserem Denken und Handeln sind? Kann das Internet wirklich dafür herhalten, zu erklären, woher der Hass, der fehlende Wille zu Kompromissen oder zum Zuhören kommt?

Überall ist Unruhe und Unordnung

Angela Merkel sprach 2013 vom Internet als "Neuland". Bildrechte: Colourbox.de Robert Feustel will und kann keine Antwort geben. Er hat auch keinen abschließenden Ratschlag, was man tun könnte. Ähnlich wie der Schweizer Historiker Caspar Hirschi. Sie nähern sich der Problematik durch Fragen: Was können wir tun, um wieder normal miteinander umzugehen? Oder ist das Normalität und wir haben es nur noch nicht verinnerlicht? In einem Punkt sind sich beide einig: Überall ist Unruhe, Unordnung. Erst in den kommenden Jahren wird sich zeigen, wie wir mit dem "Neuland Internet" und seinen Folgen auf Kommunikation und Gesellschaft zurecht kommen werden.