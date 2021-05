Radiowellen verhalten sich ähnlich, wie die aus der heimischen Küche vertrauten Mikrowellen. "Diese elektromagnetischen Wellen regen ionische Strukturen in den Materialien zu einer kleinen Zitterbewegung an. Und diese Zitterbewegung wird in Wärme direkt im Material umgesetzt", sagt Kraus. Die Wärme lässt Schadstoffe aus dem Boden verdampfen oder mobilisiert Bakterien, die Kohlenwasserstoffe abbauen.

Mit Radiowellen reinigte das Team um den Leipziger Umweltforscher Ulf Roland Anfang der 2000er-Jahre den Boden eines Chemiebetriebes in Zeitz und den Untergrund von englischen Tankstellen. "Wir haben dann überlegt, in welchen Bereichen man die Methode der Radiowellenerwärmung noch einsetzen kann und für welche anderen Materialien", sagt Roland.



Resultat des Nachdenkens und Ausprobierens: Es gibt kaum Grenzen. Radiowellen durchdringen mit Ausnahme von Metallen alle Materialien und bringen die Moleküle zum Schwingen, was im Material Wärme erzeugt. Selbst meterdicke Klostermauern lassen sich so erwärmen und damit trocknen. Vor allem ist die Temperatur im Inneren der Mauern punktgenau zu steuern.