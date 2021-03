Der HTWK-Seminarraum, der für die verschiedenen Simulationen genutzt wurde. Bildrechte: HTWK/Anika Schreyer

Im Ergebnis konnten so maximale Kontakt- bzw. Aufenthaltszeiten in Innenräumen verschiedener Art genau bestimmt werden. In der konkreten Berechnung gingen die Forscher von einem 80 Quadratmeter großen Raum aus, in dem sich 16 Personen ohne Mund-Nasen-Schutz aber mit mindestens 1,50 Meter Abstand befinden. Wie hoch ist hier das Ansteckungsrisiko? Wenn der Raum gelüftet wird und eine infizierte Lehrperson darin spricht, kann rund 40 Minuten unterrichtet werden, bevor erstmals eine hohe Ansteckungsgefahr für jemanden besteht. Bei Belüftung, aber ohne Sprechen – beispielsweise in einer schriftlichen Prüfung – besteht erst nach ca. 75 Minuten ein hohes Risiko.



In weiteren Szenarien wurde zudem untersucht, wie sich ein kompletter Verzicht auf Belüftung auf alle oder einzelne Personen im Raum auswirkt. Dabei zeigten sich auch lokale Effekte, da sich nicht immer die Menschen ansteckten, die der Infektionsquelle am nächsten waren. Letztlich war es jedoch am besten, wenn man sich so weit wie möglich von der Infektionsquelle entfernt aufhält.