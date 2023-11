Schneeschaufeln - auch in Deutschland riskant?

Das Risiko, das in Kanada nachgewiesen wurde, bestand demnach unabhängig von Alter, Vorerkrankungen oder anderen Risikofaktoren für Herzinfarkte. Gut, könnte man sagen, vielleicht haben die in Kanada ja viel mehr Schnee zu schaufeln als wir hier, da passiert so was häufiger? Das Risiko für Herzinfarkte ist aber auch hier in Deutschland nicht von der Hand zu weisen, sagen sowohl Julia Fischer, Oberärztin der kardiologischen Intensivstation am Herzzentrum Dresden, die in diesem Jahr schon mehrere solcher Fälle vor sich hatte, als auch Dr. Marcus Sandri, leitender Oberarzt Herzinsuffizienz der Leipziger Universitätsklinik für Kardiologie. Auch wenn es in Deutschland keine Statistik oder Studie dazu gibt. Die Anstrengung durch das Schneeschaufeln haben viele Patienten, die ins Herzzentrum überwiesen werden, als Auslöser für "das Herzereignis", wie es im Medizinerjargon gern heißt, selten auf dem Schirm. Aber es sind nicht nur Menschen mit kardialen Vorerkrankungen betroffen, sondern auch Menschen mit anderen Risikofaktoren stellt Julia Fischer klar. Dazu zählen der Dresdner Herzspezialistin zufolge unter anderem Rauchen, erhöhte Blutfettwerte, aber auch familiäre Herzerkrankungen.

"Warmes Wetter" = schwerer Schnee = noch mehr Anstrengung!

Bildrechte: Christian Hüller Ihr Leipziger Kardiologie-Kollege bringt noch einen anderen Aspekt ins Spiel: "Erstaunlicherweise ist das Risiko sogar noch höher, wenn es leicht unter null Grad ist und nicht so knackig kalt. Dann ist der Schnee nämlich matschiger und dadurch schwerer und das Schneeschieben noch anstrengender", sagt Dr. Sandri im Gespräch mit MDR WISSEN.

Seien Sie streng mit sich! Reagieren Sie sofort!

Aber warum reagiert unser Herz dann so drastisch? "Es liegt an unserem Lebensstil", sagt der Leipziger Herzspezialist. Unser Leben enthält zu wenig körperliche Tätigkeit und wenn es dann doch mal sein muss und wir in der Kälte arbeiten, kann es einerseits zu erhöhtem Blutdruck und andererseits zu Durchblutungsstörungen beispielsweise an weit entfernten Gefäßen wie in den Fingerspitzen kommen. Julia Fischer erklärt die Kettenreaktionen, die dann im Körper ablaufen, so: Durch die Kälte komme es zu einer Engstellung der Gefäße, die Verengung der Herzkranzgefäße führt zu einer verminderten Sauerstoffversorgung im Herzen, die Verengung im Organismus zu einem Blutdruckanstieg und einer Erhöhung des sogenannten Widerstands.

Gegen diesen Widerstand muss das Herz dann ankämpfen, was die Arbeitsbelastung für das Herz erhöht und die Gefäßwände. Dadurch kommt es zu Herzbeschwerden und schlimmstenfalls zum Herzinfarkt. Julia Fischer, Herzzentrum Dresden

Finger weg von der Schaufel?!

Sollten wir also lieber die Finger von der Schaufel lassen und drinnen warten, bis sich ein Nachbar erbarmt und den Weg freiräumt? Tatsächlich sagt Kardiologin Julia Fischer, wer zur Risikogruppe gehört, sollte sich beim Schneeräumen von Familie, Freunden oder Nachbarn helfen lassen. Aber was, wenn es gar nicht anders geht?

Bildrechte: Herzzentrum Dresden Langsam starten, Pausen einlegen und keinesfalls über das Schneeschippen ärgern, denn das erhöht den Blutdruck! Dr. Julia Fischer,

Und das können Herzpatienten am allerwenigsten brauchen. Auch Herzspezialist Dr. Marcus Sandri betont, dass Bewegung an der frischen Luft wichtig sei, aber eben auch, dass man gut auf sich achtet:

Auf Beschwerden beim Schaufeln sollte man sehr schnell hören und zügig reagieren. Jeder Brustschmerz muss abgeklärt werden! Da muss man sehr streng mit sich sein. Dr. Marcus Sandri, Herzinsuffizienz, UK Leipzig

An der Stelle klingt der Kardiologe sehr eindringlich:

Bitte auch nicht wieder anfangen, wenn der Schmerz nachlässt! Dr. Marcus Sandri