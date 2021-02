Bereits in den 1980er-Jahren haben Sprachwissenschaftler gegen diesen Mythos angekämpft und waren immer wieder verzweifelt. So beschreibt es Geoffrey Pullum in seiner Veröffentlichung von 1989: "The great Eskimo vocabulary hoax" – zu Deutsch etwa "Der große Eskimo-Schnee-Schwindel". Wort- und geistreich vergleicht er das immer wieder auftauchende Gerücht von den hunderten Schneewörtern mit dem Film "Alien". Egal wie viele fiese Aliens Sigourney Weaver oder die anderen Astronauten umbringen, irgendwo erscheint immer wieder ein neuer Angreifer.