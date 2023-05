Eins draufsetzen für mehr Windkraft: Noch in diesem Jahr soll mit dem Bau erster Höhenwindräder in Deutschland begonnen werden. Das sagte Martin Chaumet von der in Leipzig ansässigen Bundesagentur für Sprunginnovationen der Deutschen Presseagentur. Hintergrund ist die Inbetriebnahme eines Mastes zur Windmessung in gleicher Höhe, einer Vorstufe der neuen Windräder, am Donnerstag im brandenburgischen Schipkau.