Gut möglich, dass man in Zukunft viel mehr Drachen am Himmel sehen wird. Die werden dann allerdings nicht von Kindern gehalten, sondern von einer transportablen Maschine, die Strom erzeugt. Das Konzept wurde bereits erprobt , zum Beispiel von der Kleinmachnower Firma EnerKite, und funktioniert folgendermaßen: Die Halteseile des Drachens sind in einer Trommel aufgewickelt. Wenn der Wind am Drachen zerrt, wickelt sich die Trommel ab, diese mechanische Rotationsenergie wandelt ein Generator in elektrische Energie um. Wenn der Drachen dann umgekehrt wieder heruntergezogen wird, ist nur ein kleiner Teil des Stroms nötig. Es entsteht ein deutlicher Stromüberschuss, der in der Anlage selbst gespeichert wird. Denkbar sind in Zukunft mehrere Einsatzgebiete, deren Vorteil vor allem in der Dezentralität liegt. Inseln und abgelegene Gebiete könnten sich zum Beispiel per Drachen mit Strom versorgen. In Katastrophengebieten könnten solche Drachen schnell Strom bereitstellen. Und auf dem Land sind Tankstellen für E-Autos denkbar, die von so einem Drachen mit Strom gespeist werden.

Mittlere Windstärke in Deutschland. Je roter, desto mehr Wind. Bildrechte: DWD



Sie haben aber eben auch den Nachteil, dass sie nicht so effizient sind wie Horizontalläufer. Und so ist es derzeit sehr oft rechnerisch noch nicht sinnvoll, sich so ein kleines Windkraftwerk zuzulegen, vor allem nicht in Regionen wie dem mitteldeutschen Flachland, wo die Windstärke übers Jahr deutlich geringer ist als zum Beispiel in den Küstenregionen oder im Gebirge. Von dicht bebauten Städten ganz zu schweigen, wo Winde oft so verwirbelt werden, dass kaum noch etwas an der Anlage ankommt.



Der Markt für solche Anlagen ist wegen ihrer optischen Beliebtheit aber da. Und entsprechend viele Neu- und Weiterentwicklungen gibt es in Forschung und Industrie. Die Prognose, dass Vertikalläufer in naher Zukunft Teile der Landschaft und vielleicht auch von Städten prägen werden, dürfte erlaubt sein.



Wie sieht sie also aus, die Welt in naher Zukunft? Große kräftige Windräder in unbewohnten Regionen. Kleinere Vertikalläufer in bewohnten Gebieten und sogar eingearbeitet in Zäune und Geländer. Und die nächste E-Tankstelle erkennt man daran, dass über ihr ein Drachen kreist. Vielleicht so in etwa.