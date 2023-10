Laut einer aktuellen Studie im Journal Nature Communications wird der Klimawandel den Hopfenbauern in wichtigen europäischen Anbaugebieten zunehmend zu schaffen machen. Sowohl die Menge des geernteten Hopfens als auch dessen Gehalt an der für die bittere Note des Biers entscheidenden Alphasäure werden im Mittel deutlich niedriger als früher ausfallen. In der Studie kommen die Forschenden deshalb zu dem Ergebnis, dass "sofortige Anpassungsmaßnahmen" nötig seien. Dazu gehören beispielsweise größere Anbauflächen.

Konkret prognostiziert die Studie Climate-induced decline in the quality and quantity of European hops calls for immediate adaptation measures, dass die Menge an Alphasäure im Hopfen um grob ein Drittel sinkt. Zu diesem Median-Wert kommen die Forschenden bei einem Vergleich der Zeiträume von 1989 bis 2018 und 2021 bis 2050. In Hallertau, dem wichtigsten europäischen Anbaugebiet, sinke der Alphasäure-Ertrag sogar um fast 40 Prozent, so die Prognose.