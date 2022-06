Post und Long Covid - was ist was? Long Covid sind gesundheitliche Beschwerden, die jenseits der akuten Krankheitsphase einer Corona-Infektion von vier Wochen fortbestehen oder auch neu auftreten. Als Post Covid-Syndrom werden Beschwerden bezeichnet, die noch mehr als zwölf Wochen nach Beginn der Sars-CoV-2-Infektion vorhanden sind und nicht anderweitig erklärt werden können. Somit umfasst Long Covid sowohl im Anschluss an eine akute Covod-19-Erkrankung 4-12 Wochen nach Symptombeginn noch bestehende Symptome als auch das Post-Covid-19-Syndrom.

Quelle: RKI