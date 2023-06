In der Türkei, wo die Zecke sich fest etabliert hat, gab es ums Jahr 2010 einen regelrechten Peak von CCHFV-Infektionen mit über 1.300 Fällen pro Jahr, die in Kliniken behandelt wurden. Bis zu fünf Prozent dieser Patienten starben. Antikörperuntersuchungen wiederum zeigten, dass in einigen ländlichen Regionen der Türkei bis zu zehn Prozent der Bevölkerung Antikörper gegen das Virus tragen. "Das sind Millionen Infektionen", schätzt Forscher Groschup.

Krim-Kongo-Virus gilt als sehr gefährlich

Die Zahlen zeigen aber auch, dass viele Menschen von einer Ansteckung wahrscheinlich kaum etwas spüren. Auch bei 60 bis 70 Prozent derjenigen, die erkranken, heilt die Infektion nach einiger Zeit von selbst wieder aus. Ungünstig sei allerdings, wenn die Virusmengen bereits zu Beginn der Infektion sehr hoch sind. Daher ist wichtig, dass die Ärzte eine Infektion rechtzeitig erkennen.

Das Friedrich-Löffler-Insitut hat hierfür einen Multiplex-PCR Test entwickelt, der zahlreiche verschiedene Stämme des Virus erkennen kann. Aber auch ein 2009 bereit gestellter Test sei immer noch relativ zuverlässig. Zudem könnte eine Infektion nach einiger Zeit auch anhand der Antikörper gegen die Viren festgestellt werden.

In Deutschland gefundene Hyalomma-Zecken bislang ohne Krim-Kongo-Fieber

Ute Mackenstedt von der Universität Hohenheim bei Stuttgart hat bis Ende 2021 Hyalomma-Zecken untersucht, die in Deutschland gefunden wurden. CCHF-Viren konnten die Forschenden in diesen Tieren nicht zwar nachweisen. "Aber mehr als 30 Prozent der Zecken waren mit "Rickettsia aeschlimannii" infiziert, einem der Erreger des Zecken-Fleckfiebers", sagt die Wissenschaftlerin. Auch das Fleckfieber kann zu einem sehr schmerzvollen Infekt führen, lässt sich aber mit Antibiotika behandeln. In Zukunft sei es allerdings möglich, dass die Hyalomma-Zecken auch das Krim-Kongo-Fieber in Deutschland übertragen könnten.

Ob sich die Zecke in Deutschland dauerhaft einrichten könne, sei noch schwer abzusehen, sagt Mackenstedt. "Wenn wir hohe Temperaturen haben und dies verbunden ist mit langen Trockenperioden, dann können sich die Hyalomma Nymphen, die sich vollgesogen beispielsweise Zugvögeln abfallen lassen, zu adulten Zecken häuten." Bleibe es dagegen regnerisch und kühler, erreichten nur wenige Zecken das Erwachsenen-Stadium. "Es hängt auch nicht nur von den klimatischen Daten ab, sondern auch von der Anzahl an Hyalomma Zecken, die nach Deutschland kommen. Es müssen Männchen und Weibchen dabei sein, damit sich überhaupt eine Population bilden kann", erklärt die Parasitologin.

Impfstoffe gegen Krim-Kongo-Fieber in der Entwicklung