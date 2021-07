Die Wissenschaftler vom University College London ( UCL ) und von der London School of Hygiene & Tropical Medicine ( LSHTM ) untersuchten in ihrer Studie die sogenannte Hygiene-Hypothese: Unsere westlichen Gesellschaften sind vor allem im Haushalt zu sauber geworden, sodass kleine Kinder nicht mehr genug Mikroorganismen aufnehmen, um ihr Immunsystem stärken zu können. Dies führe letztlich zu einer Zunahme von Allergien.

Doch diese sollte vom Tisch gewischt werden, erklären die Experten um Prof. Graham Rook. In ihrer im "Journal of Allergy and Clinical Immunology" erschienenen Untersuchung zählen sie vier Punkte auf, warum wir nicht zu sauber für unsere Gesundheit leben: