Im Frühsommer 2021 war vieles über Sars-CoV-2 noch unbekannt, etwa, wie ansteckend die sogenannten asymptomatischen Patienten sind, also diejenigen, die zwar angesteckt sind, aber praktisch nichts davon merken. Offen war auch, welche Menge an Viren eigentlich mindestens nötig ist, um eine Infektion auszulösen. Im Vereinigten Königreich (UK), in dem sich besonders viele Menschen mit dem Virus angesteckt hatten, machten Forschende in dieser Situation ein umstrittenes Experiment.