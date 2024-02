Für die internationale Untersuchung unter der Leitung von Kai Ruggeri von der Columbia University im US-Bundesstaat New York wurden die empirischen Studien der letzten Jahre zur Rolle der Verhaltensforschung in der Eindämmung der Corona-Pandemie ausgewertet. An der umfangreichen Studie waren über 80 Forschende aus mehr als 30 Ländern beteiligt. "Gerade zu Beginn der Pandemie mussten Entscheidungen unter großer Unsicherheit getroffen werden. In einigen Fällen wurden dafür Befunde aus der Verhaltensforschung herangezogen", erklärt die Studienautorin Jana Berkessel von der Universität Mannheim.