Großes Land, große Pläne: Indiens Premierminister Narendra Modi will, dass sein Land bis 2040 erstmals eine Astronautin oder einen Astronauten auf den Mond schickt. Die indische Weltraumbehörde Isro solle seiner Meinung nach weiter ambitionierte Ziele haben, schrieb das Büro des 73-Jährigen in einer Mitteilung am Dienstag. Modi zufolge solle es zudem das Ziel sein, bis 2035 eine indische Weltraumstation einzurichten.

Indiens Weltraumprogramm ist nicht neu und begann bereits in den Sechzigerjahren. In den ersten Jahrzehnten lag der Fokus vorwiegend darauf, Satelliten günstig ins All zu bringen. Inzwischen hat Indien ehrgeizigere Ziele und will einen wichtigeren Platz in der Weltraumforschung erreichen. Indien hatte bereits vor Jahren eine Sonde in die Umlaufbahn des Planeten Mars geschickt.