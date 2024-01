Anders sieht die Situation bei der „echten Grippe“, der Influenza aus. Auch hier geben die Zahlen zwar nur einen kleinen Ausschnitt des tatsächlichen Infektionsgeschehens wieder, aber ein Trend ist erkennbar: In der Woche vor Weihnachten wurden 5.265 Ansteckungen gezählt, in der ersten Januarwoche waren es bereits 5.852. Das entspricht dem Muster der Jahre vor der Pandemie. Setzt sich dieses Muster fort, dürften in den kommenden acht Wochen wieder mehrere 10.000 Menschen pro Woche an Influenza erkranken.