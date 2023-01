Sozial benachteiligte Schüler besonders schwer getroffen

Benjamin Fauth vom Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg, hält diese Ergebnisse für sehr aussagekräftig, denn die einbezogenen Einzelstudien seien sehr sorgfältig geprüft worden. "Bei der Arbeit handelt es sich wahrscheinlich um die bislang umfassendste Studie zu Lernrückständen nach der Coronapandemie."

Fauth zufolge habe die Pandemie vor allem schon vorher bestehende Ungleichgewichte verstärkt. "Wir sehen in den Daten deutlich, dass ganz bestimmte Schülerinnen und Schüler in besonderer Weise unter der Pandemie gelitten haben – und zwar genau jene, die es ohnehin schon schwer hatten. Es muss jetzt darum gehen, genau diese Schülerinnen und Schüler gezielt zu unterstützen – auch im Regelunterricht."

Schülerinnen und Schülern aus vermögenden Haushalten holen locker auf

Ein Problem sei nicht nur das verpasste Wissen. "Wenn man Lehrkräfte befragt, so wird deutlich, dass neben den eigentlichen Lernrückständen noch ein anderes Problem im Vordergrund steht, nämlich der ganze psychosoziale Bereich. Mein Eindruck ist, dass die Schulen zurzeit in diesem Bereich sehr viel Arbeit damit haben, bestimmte Lernroutinen wieder einzuüben und das ganze soziale Miteinander wieder auf die Reihe zu bekommen", so Fauth.

Viele Schülerinnen und Schüler mit dem entsprechenden sozialen Hintergrund werden das ohne Weiteres wieder aufholen können. Professor Benjamin Fauth

Vor allem "bei Leistungsschwächeren und bei Lernenden aus eher bildungsfernen Elternhäusern" würden die Folgen der Lernrückstände aber gravierender sein, so Fauth.

Forscher erwartet, dass sich eine "Generation Corona" bildet

Zierer bedauert, dass nach den langen Ausfällen im Frühjahr 2020 und im Winter 2020/21 kaum Sommerschulen eingerichtet wurden, um den verpassten Schulstoff nachzuholen. Den Grund dafür sieht er in einem alten, strukturellen Problem: "Das Problem ist sicherlich, dass angesichts eines (weltweiten) Lehrermangels vor allem das Personal fehlt."

Digitalisierung verstärkt Ungleichheit - Lauterbach bezeichnet Schulschließungen als Fehler

Die eilig durchgeführte, oftmals unvollständige Digitalisierung des Unterrichts habe die Probleme nicht ausgeglichen, sondern teilweise noch verschärft. So hätte bei manchen Schülern eher der Freizeitkonsum elektronischer Medien wie Games und Videos zugenommen, was die Bildungslücken noch vergrößert habe. "Was vielfach geschehen ist – Lernenden Tablets in die Hände zu drücken und zu hoffen, dass diese positiv wirken –, ist als gescheitert anzusehen und es wird höchste Zeit, die Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen und gleichzeitig die Gefahren zu vermeiden", sagt Zierer.

Bereits am Montagmorgen hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die lange Schließung von Schulen und Kitas während der Corona-Pandemie als Fehler bezeichnet. Unternehmen seien relativ geschont worden, sagte der SPD-Politiker im ARD-Morgenmagazin. "Wir sind aber bei den Schulen und bei den Kindern sehr hart eingestiegen." Das könne durchaus kritisiert werden. "Damals wurde das aber von den Wissenschaftlern, die die Bundesregierung beraten haben, angeraten", erklärte Lauterbach. Zu dem Zeitpunkt sei noch zu wenig über die Übertragung des Virus bekannt gewesen.

Würden an nächste Pandemie anders herangehen