Laut Jewitt gebe diese Größenordnung entscheidende Hinweise für die Suche nach weiteren interstellaren Besuchern unseres Sonnensystems. "Es hilft uns, die mögliche Anzahl und Masse ähnlicher Objekte in der Milchstraße zu bestimmen", so der Wissenschaftler.

Bildrechte: NASA, ESA, and J. Olmsted and F. Summers (STScI)

Die aktuellen Aufnahmen von 2I/Borisov haben die Astronomen mit dem Weltraumteleskops einerseits am 16. November gemacht. Das war kurz bevor der Komet seinen nächsten Punkt zur Sonne erreichte. Damals nahmen einige Wissenschaftler an, dass er dabei durch die Wärme des Sterns auseinander brechen könnte. Wie neue Aufnahmen vom 9. Dezember aber zeigen, hat der Komet die Begegnung offenbar unbeschadet überstanden.

Auf den Fotos erscheint 2I/Borisov blau, da die Wissenschaftler die Aufnahmen entsprechend eingefärbt haben. So wollen sie Kern und Staubschweif besser sichtbar machen. In Wirklichkeit erscheint der Komet wahrscheinlich in rötlichen Farben.