Schon länger ist bekannt, dass invasive Arten die weltweite Biodiversität verringern. Durch die Globalisierung, bei der Menschen immer mehr exotische Tiere über große Distanzen transportieren, wird diese Entwicklung noch beschleunigt. Ein Beispiel dafür ist das Grauhörnchen, das ursprünglich aus Nordamerika stammt und zunehmend die bei uns heimischen Eichhörnchen verdrängt.



Drei Expertinnen vom Centre national de la recherche scientifique (CNRS) in Paris haben nun versucht, zu errechnen, wie groß der Artenrückgang durch biologische Invasoren ist. Die Ergebnisse veröffentlichten sie im Fachjournal "Global Chance Biology". Demnach sind bis zu 40 Prozent der Vogel- und elf Prozent der Säugetierarten durch Invasoren in der Anwendung ihrer ökologischen Strategien bedroht – also in der Weise, wie sie sich etwa ernähren, bewegen und verteidigen. Insgesamt sind dadurch elf Prozent der weltweiten Artenvielfalt bei Vögeln und Säugern gefährdet.