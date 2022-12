Am 1. August 2023 steht der Mond der Erde auf seiner Umlaufbahn besonders nahe. Zum selben Zeitpunkt ist auch Vollmond. Deswegen wird ein Super-Vollmond am Nachthimmel stehen. "Wenn das zusammentrifft, dann wirkt er für einige Menschen ein bisschen heller und größer. Das ist so ein bisschen Geschmacks- oder Ansichtssache", wähnt Schlesier. Die wenigsten werden hier tatsächlich einen Unterschied erkennen.

Der Super-Vollmond im Juli 2021 über Marseille. So groß nur dank Super-Zoom. Bildrechte: dpa Doch es gibt tatsächlich ein Phänomen, bei dem der Mond uns größer erscheint: die Mondtäuschung. "Da ist es tatsächlich so, dass der Mond, gerade wenn er aufgeht oder nahe des Untergangs ist und dem Erdboden relativ nah ist, können wir nicht so richtig die Entfernung einschätzen. Dann ergibt sich für unser Auge eine optische Täuschung", erörtert der Leiter des Planetariums in Halle.

Der Mond scheint dann viel größer zu sein. Zumindest für das menschliche Auge. Unser Gehirn spielt uns da einen Streich. Schlesier hat sogar ein kleines Experiment vorgeschlagen: Zücken sie einfach ihre Handkamera oder Fotoapparat und machen ein Foto von dem "großen" Mond. "Dann werden sie bitter enttäuscht sein und merken, wie klein der ist. Fürs Auge gesehen ist es wirklich sensationell anzuschauen. Das ist die Mondtäuschung, da trickst uns unser Gehirn ein bisschen aus. Und die Fotos zeigen dann die Realität."

Als Planeten-Fan freut sich Schlesier vor allem auf Jupiter, Saturn, die Venus und den Merkur: "Die Venus strahlt wirklich sehr, sehr hell, sodass viele Leute in den Planetarien anrufen und sagen, dass sie ein Ufo oder etwas anderes gesehen haben." Die Venus können Sie besonders gut Anfang des Jahres beobachten. Im Juni ergibt sich eine erneute Möglichkeit zum Venus-Watching.

Beim Merkur ist es schwerer. Der ist nicht so hell und eher in Horizontnähe zu finden. "Der ist auch nicht so groß wie die Venus. Er hat nicht so eine dichte Atmosphäre wie unser Schwesterplanet", erörtert Schlesier. Dennoch lohnt der Blick am 30. Januar 2023 zum südöstlichen Horizont. Am 29. Mai 2023 zeigt sich der Merkur erneut am Osthorizont.

Jupiter ist im Herbst, besonders im November, gut zu beobachten. "Wer ein kleines Fernrohr oder ein gutes Fernglas hat und eine ruhige Hand oder ein Stativ, der sollte sich mal die Monde anschauen. Da sieht man tatsächlich vier Monde um den Jupiter herum", so Schlesier. Dirk Schlesier vor seinem Planetarium in Halle (Saale), das 2023 eröffnet wird. Bildrechte: MDR/Cornelia Müller

Der Blick zum Saturn lohnt sich im August und September. Am 27. August steht er sogar in Opposition und ist besonders schön zu beobachten. Mit einem Blick durch ein kleines Fernrohr zeigen sich sogar seine Ringe.

Im Juni und Juli empfiehlt Schlesier den Blick zum Himmel kurz nach Sonnenuntergang. Dann zeigen sich besonders hell leuchtende Wolken: "Die kommen nicht durch das Wetter, wie wir das durch so troposphärische Erscheinungen kennen, sondern durch Reflexion des Sonnenlichts an Eiskristallen zustande." Die Sonne ist zu diesem Zeitpunkt bereits untergegangen, aber diese Kristalle sind sehr weit oben in der Atmosphäre und die reflektieren das Sonnenlicht.