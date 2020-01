Und warum ist das so? Im sechsten Jahrhundert unserer Zeit – als die Zeitrechnung, wie wir sie verwenden, eingeführt wurde – gab es in Europa keine Null. Also, es gab sie irgendwie schon, es kannte sie nur niemand. Folglich wurden nicht die "vollen Jahre", sondern die "angebrochenen Jahre" gezählt. Wie bei den Äpfeln: Ist ein Apfel im Eimer, ist es Apfel 1. Bei Apfel 10 ist das Apfelzehnt voll.

… und weil Sie sich ihrer Sache so sicher sind, haben Sie garantiert auch ihren Freundeskreis schon davon unterrichtet. Falls Sie dabei in Erklärungsnot gekommen sind: Siehe oben. Ansonsten: Kalendarisch stimmt das, was sie da erzählen. Aber wie beim Frühlingsanfang, dem kalendarischen und dem meteorologischen, gibt es hier mehrere Wahrheiten:

Und so existiert neben dem kalendarischen Jahrzehnt auch sowas wie ein kulturelles Jahrzehnt. Denn es wird kaum möglich sein, den Volksmund umzuerziehen, wenn er etwa die Siebziger Revue passieren lassen möchte. Oder in zehn Jahren die Zwanziger, also die neuen. Warum auch? Die zehn Jahre sind ohnehin nur eine künstliche Abgrenzung zu dem, was davor und danach passiert ist. Schließlich kamen weder genau am 1.1.1990 noch am 1.1.1991 Techno und Tamagotchi zu uns. Somit ist es eigentlich auch egal, wann das Jahrzehnt beginnt. Und damit einfacher zu sagen: Alles, was eine Neun vorne dran hat, nennen wir Neunziger. Und nicht alles außer dem Jahr 1990, aber eben noch das Jahr 2000.