Raumfahrt Himmlische Highlights 2020: So wird das Jahr im All

Hauptinhalt

Die Silvester-Raketen sind kaum verglüht, da nehmen ihre großen Brüder und Schwestern Aufstellung: Auf den Startrampen dieser Welt, in Cape Canaveral, Kasachstan und Kourou, laufen die Vorbereitungen für die Raumfahrtmissionen des neues Jahres. 2020 wird ein Jahr, in dem eine ganze Reihe von Weltraummissionen aufbrechen zu fernen Zielen im All. Wissenschaftler am Boden freuen sich schon auf neue Einsichten und Nahaufnahmen von Welten, "die nie ein Mensch zuvor gesehen hat".

von Guido Meyer