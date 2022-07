Kinder erkranken seltener schwer an Corona. Deutlich häufiger ist eine Covid-19 bei ihnen nur ein Schnupfen. Was läuft im kindlichen Immunsystem anders als bei Erwachsenen? Einen Baustein für die Beantwortung dieser komplexen Frage liefert jetzt möglicherweise ein Team von italienischen Forscherinnen und Forschern um Constanza Di Chiara, Anna Cantarutti und Paola Costenaro. Die Medizinerinnen haben jeweils rund 350 Elternteile und Kinder etwa zehn Monate lang verfolgt, immer wieder Blut abgenommen und die Antikörperwerte beobachtet. Klares Ergebnis: Die Kinder hatten zu jedem Zeitpunkt mehr Antikörper als die Erwachsenen.

Die Forscherinnen von der Universitätsklinik in Padua hatten zwischen April 2020 und August 2021 insgesamt 252 Familien wiederholt untersucht, bei denen sich einzelne oder alle Familienmitglieder infiziert hatten. Unter anderem bestimmten sie in Blutseren die Menge von Antikörpern gegen die Rezeptorbindungsdomäne des Spikeproteins der Coronaviren, also die Bereiche, mit denen das Virus menschliche Zellen infiziert.