Dass sich bei Kindern mit Covid-19 im Vergleich zu Erwachsenen meist sehr milde oder gar symptomfreie Verläufe zeigen, ist nicht ungewöhnlich, bestätigt auch der an der Studie beteiligte Kinderarzt Dr. Shidan Tosif vom MCRI. Warum jedoch die untersuchten Kinder eine so viel stärkere Immunantwort zeigten als ihre Eltern oder als Erwachsene generell, ist noch nicht geklärt. Offen bleibt auch, ob und wie lange die inzwischen genesenen Familienmitglieder vor einer erneuten Infektion geschützt sind.

Nigel Crawford, Associate Professor beim MCRI, sieht in der Studie einen Hinweis darauf, dass das Immunsystem von Kindern möglicherweise in der Lage sei, die Vermehrung des Virus im Körper effektiv zu stoppen. Überhaupt sieht er in der Betrachtung der Immunantworten verschiedener Altersgruppen eine Chance, die Erkrankung besser zu verstehen.