Auf den ersten Blick sieht es so aus, als säßen im Fraunhofer-Experiment Crash-Test-Dummys vor der Leinwand. Diese künstlichen Kinobesucher halfen Forschenden des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik, herauszufinden, wie groß das Risiko von Corona-Infektionen im Kino wirklich ist, erklärt Professor Dr. Gunnar Grün: "Wir haben uns die Kinos experimentell angeschaut und gemessen, wie viele Partikel wir noch in einem typischen Abstand von 1,50 Meter finden und wieviel infektiöses Material noch anhand von Bioproben. Was kommt in einer solchen Entfernung von einer möglicherweise infektiösen Person an? Diese Ergebnisse nutzen wir dann, um im Computer mit Ausbreitungssimulationen typische andere Situationen nachzustellen."

Wie sich Aerosole im Kinosaal verhalten

Messungen werden in einem Kinosaal "Neues Rex" in München durchgeführt Bildrechte: Fraunhofer IBP In ihrem Experiment haben die Bauphysiker also Partikel und Aerosole in den Kinosaal eingeleitet, ganz so, als würden Menschen sie ausatmen. Die künstlichen Kinobesucher strahlten dabei Wärme aus wie echte Personen. Denn so funktioniert die sogenannte Quelllüftung: Frische Luft strömt von unten in den Saal, erwärmt sich an den warmen Menschen und steigt nach oben, wo sie abgesaugt wird, erläutert Wissenschaftler Grün: "Wir sehen in den experimentellen Untersuchungen, dass in einem Kino mit Quelllüftung diese Luft durch die Personen hauptsächlich nach oben abgeführt wird. Dementsprechend verteilt sich ein mögliches Infektionsrisiko nicht großartig um einen Platz herum, sondern wird nach oben in den Raum abgeführt."

Prinzip der Quelllüftung weit verbreitet, nicht nur in Kinos

Die meisten moderneren Kinos haben eine Lüftungsanlage, die so funktioniert, erläutert Grün weiter. Prinzipiell ließen sich die Ergebnisse auf alle Räume mit Quelllüftung übertragen. Das sei etwa auch oft bei großen Konferenzräumen der Fall, sagt Dr. Gunnar Grün: "Dieses Prinzip wird typischerweise in Räumen verwendet, in denen Sie viele Wärmelasten wie in einem Zuschauerraum haben, wo Sie viele Personen platzieren. Das Prinzip wird schon lange genutzt und ist weit verbreitet, gerade in Zuschauerräumen wie in Kinos." Der Fraunhofer-Forscher ist sich sicher: Kombinieren Kinos die Quelllüftung mit dem Tragen von Masken und einer gesteuerten Besucherführung, lässt sich das Risiko für Infektionen erheblich reduzieren.

Zukunft: Wie machen wir Kinos und Säle infektionssicher?