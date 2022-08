Ein Problem sieht die Analyse dagegen in den Platzverhältnissen am Boden, passende Standorte dürften nicht leicht zu finden sein. Denn eine Bodenstation, zu der der Strom übertragen werden kann, müsse jeweils etwa 70 Quadratkilometer groß sein. Doch eine Doppelnutzung der Fläche etwa mit der Landwirtschaft sei möglich, so die Fachleute. Der Umsetzung stünden jedoch momentan die Skepsis der Entscheider sowie die hohen Kosten im Vorfeld entgegen, heißt es in der Machbarkeitsstudie aus dem Haus Roland Berger. Hier betonen die Fachleute, dass der Aufbau teuer und riskant sei – und frühestens 2035 beginnen könne. Die offene Frage ist jedoch, ob die Esa-Mitgliedsstaaten so ein teures Projekt mittragen wollen. Das soll im November auf einem Ministertreffen diskutiert werden.

Die Idee, die Sonnenenergie direkt im All einzufangen und dann kabellos zum Erdboden zu übertragen, ist nicht neu, gewinnt aber mit der technischen Entwicklung an Relevanz. In anderen Ländern wird das Konzept schon seit Jahren erforscht, unter anderem etwa in den USA an der renommierten Caltech, in Großbritannien, China, Japan Australien oder Südkorea. Das US-Forschungsteam will sogar bald einen Prototypen eines entsprechenden Satelliten im Weltall testen und Forschenden ist es auch bereits gelungen, Strom über eine Entfernung von mehreren Kilometer drahtlos zu übertragen – aber bis ins Weltall reicht das natürlich noch längst nicht. Die britische Regierung hat erst im Frühjahr dieses Jahres angekündigt, 16 Milliarden britische Pfund, – umgerechnet knapp 19 Milliarden Euro – in eine Solarstation im Weltall investieren zu wollen.