Klimakrise Klimamodell: Drittel der Weltbevölkerung lebt 2100 außerhalb der "Klimanische"

Einem neuen Klimamodell zufolge könnte bei einem Temperaturanstieg um 2,7 Grad Celsius am Ende des Jahrhunderts weltweit ein Drittel aller Menschen in Regionen leben, die sich außerhalb der sogenannten "menschlichen Klimanische" befinden – also dem Temperaturbereich, in dem Menschen bevorzugt siedeln. Dies ist das Ergebnis einer Studie, die im Fachjournal "Nature Sustainability" erschienen ist.