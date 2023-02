"Die notwendige umfassende Dekarbonisierung verläuft einfach zu langsam", erklärte die Studienautorin Anita Engels. Dies liege vor allem am sozialen Wandel, der bislang nicht ausreiche. So hätten die staatlichen Investitionen, um die Folgen der Corona-Krise und des russischen Einmarsches in die Ukraine abzumildern, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen noch verfestigt. "Verfehlen wir die Klimaziele, wird es umso wichtiger, sich an die Folgen anzupassen", betonte Engels.