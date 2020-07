Um möglichst viele dieser Szenarien durchrechnen zu können, haben die Forscher ein vereinfachtes Klimamodell gewählt und in die Daten Ergebnisse von komplexeren Berechnungen integriert. Dadurch kann es an einzelnen Stellen zu Unsicherheiten kommen. Unabhängige Kommentatoren der Studie wie Holger Kantz vom Max-Planck-Institut für die Physik komplexer Systeme in Dresden sehen darin aber kein großes Problem für die Aussagekraft. Klar wird, an der CO2 Reduktion führt kein Weg vorbei, weil hier der daraus resultierende Schutz des Klimas am nachhaltigsten ist.

Kurzfristige Nutzen von Klimaschutz sichtbar machen

"In der Klimaforschung ist es seit langem bekannt, dass, wenn wir heute etwas tun, um Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren, wir einen Effekt auf das Klima erst in ungefähr 30 oder mehr Jahren sehen werden. Das hat mit der Trägheit und Variabilität des Klimasystems zu tun", sagt Stefan Hagemann vom Helmholtz-Zentrum in Geesthacht bei Hamburg. Für die Klimapolitik könnte das aber zu einer Herausforderung bei der Begründung von Maßnahmen werden: Die Kosten wären sofort da, der Nutzen aber erst Jahrzehnte später.