Ganze Artengemeinschaften sind akut vom Klimawandel bedroht, zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie im Wissenschafts-Magazin nature. Forscher vom University College in London haben dafür 30.652 verschiedene Arten von Tieren und Pflanzen an Land und im Meer betrachtet. Mit Hilfe von Klimadaten haben sie rekonstruiert, welchen höchsten Durchschnittstemperaturen die verschiedenen Vögel, Säugetiere, Reptilien, Amphibien, Fische, anderen Meereslebewesen und Pflanzen zwischen 1850 und 2005 ausgesetzt waren.

Dann betrachteten die Forscher um Alex Pigot die Klimaprojektionen bis 2100 und errechneten, wann diese maximalen Temperaturen in Zukunft für mindestens fünf Jahre am Stück überschritten werden könnten. Erschreckendes Ergebnis: Bereits innerhalb der kommenden zehn Jahre werden diese Grenzen für zahlreiche Artengemeinschaften zur gleichen Zeit erreicht. Zunächst sind vor allem Lebewesen in den tropischen Meeren betroffen. Dort, etwa im Great Barrier Reef vor Australien, fällt die Korallenbleiche bereits jetzt heftiger aus als je zuvor.