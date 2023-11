Deutschland verliert durch die globale Erwärmung jedes Jahr etwa 2,5 Kubikkilometer Wasser. Das geht aus dem neuen Monitoringbericht zur "Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel" hervor, den Umweltbundesamt (UBA) und Bundesumweltministerium am Dienstag vorgestellt haben. Hochgerechnet auf 20 Jahre entspricht das der Wassermenge im Bodensee.

Laut dem UBA habe Deutschland im Vergleich zu südeuropäischen Ländern zwar noch deutlich größere Wasservorräte. Allerdings sei der relative Wasserverlust in Deutschland im weltweiten Vergleich am größten und schnellsten. Das liegt laut den Experten beim UBA vor allem an der Infrastruktur, die auf Entwässerung ausgelegt sei, etwa Drainagegräben in der Landwirtschaft und eine Kanalisation in den Städten, die das Wasser vor allem in Flüsse und damit ins Meer ableite, anstatt es versickern zu lassen.