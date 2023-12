Eine gute Nachricht für die deutsche Umwelt: Trotz der vergangenen Dürrejahre in Deutschland erholen sich die Grundwasserpegel langsam wieder. In diesem Jahr haben die Böden wieder genügend Wasser aufgenommen, geht aus dem aktuellen Dürremonitor hervor. Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig liefert täglich flächendeckende Informationen zum Bodenfeuchtezustand in Deutschland.

Bis zu einer Bodentiefe von 60 Zentimetern seien die Böden laut Marx patschnass. In Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen sind die Böden sogar in einer Tiefe bis zu zwei Metern so nass wie statistisch nur alle zehn Jahre. Auch in Sachsen, im Norden von Sachsen-Anhalt und in Brandenburg stiegen die Grundwasserstände ebenfalls an.