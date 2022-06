Das könnte – so die These des Forscherteams – auch daran liegen, dass der Klimawandel die thermodynamischen Bedingungen so verändert, dass ein für Wirbelstürme feindliches Klima entsteht und deshalb sogar der Auslöser für den Rückgang der Stürme ist. In den vergangenen Jahren ist klar feststellbar, dass die Anzahl solcher gefährlichen Wirbelstürme zunimmt und dass sie mittlerweile auch Gebiete treffen, die bislang nicht als Risikogebiete galten. Nimmt man allerdings darüber hinaus einen sehr viel größeren Zeitraum über die vergangenen Jahrhunderte in den Blick, zeigt sich – zumindest in der aktuellen Studie – ein gegenteiliger Effekt. Im Vergleich zum Zeitraum von 1850 bis 1900 zeigt sich im zwanzigsten Jahrhundert, dass tropische Wirbelstürme um 13 Prozent seltener geworden sind.