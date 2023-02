Klimawandel Lebensweise von Millionären macht das 1,5 °C Klimaziel unmöglich

Hauptinhalt

Forschende des Western Norway Research Institute und der Linnaeus University in Schweden zeigen in ihrem Forschungsbericht, dass eine Einhaltung der Pariser Klimaziele mit der sich stetig vergrößernden Zahl von Dollar-Millionären nicht möglich sein wird, weil diese in den nächsten 30 Jahren für fast drei Viertel der gesamten CO2-Emissionen verantwortlich sein werden. Die Forschenden fordern daher politische Maßnahmen, um hier entgegenzuwirken.