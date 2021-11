Die Ergebnisse legen nahe, dass es hinsichtlich Gefühlsschwankungen zwischen Männern und Frauen wahrscheinlich keine Unterschiede gibt. Das Team hat außerdem die Hypothese berücksichtigt, dass es einen Unterschied geben könnte zwischen Frauen, die hormonell verhüten und Frauen mit einem natürlichen Zyklus. Gibt es aber nicht, zumindest keinen großen. Ein kleines bisschen anders ist es allerdings bei Frauen, die triphasische Hormonpräparate verwenden. Die Dosis der Hormone in diesen Präparaten variiert in drei Phasen innerhalb des monatlichen Zyklus. Frauen, auf die das zutraf, galten gefühlstechnisch als träger und waren eher zyklischen, regelmäßigen Gefühlsschwankungen unterworfen.

Was erzählen uns also die vorliegenden Daten? Erst mal noch nicht genug. Die Stichprobe beschränkt sich vor allem auf junge, vornehmlich weiße Frauen und Männer mit einem akademischen Hintergrund. Hier sollten sich Folgeuntersuchungen einer breiteren Datenbasis bedienen und die Messabstände verfeinern, so das Forschungsteam. Darf die Sache mit der angeblich unzureichenden Gefühlsstabilität bei Frauen also vorerst wieder in die Stereotypenschachtel? Nö, dazu gibt es keinen Grund. Die Forschenden sagen: Wenn sich Sexualhormone im Alltag wirklich derart stark auswirken würden wie einst gedacht, hätte man bei der aktuellen Untersuchung bereits deutlichere Unterschiede sehen müssen. Das ist natürlich nicht nur eine gute Nachricht für Frauen. Auch Männer dürfen jetzt endlich zu ihrer Gefühlsachterbahn stehen.