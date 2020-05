Die Wissenschaftler des Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) Teneriffa analysierten anhand von Daten der ESA-Galaxiekartierungszentrale Gaia das Alter von Dutzenden Millionen Sternen der Milchstraße in einem Radius von 6.500 Lichtjahren um die Sonne. Dabei stellten sie fest, dass es drei sehr auffällige Phasen gab, in denen besonders viele Sterne entstanden, nämlich vor 5,7, vor 1,9 und vor einer Milliarde Jahren. Beim Abgleich mit bereits vorhandenen Simulationen der Bahnbewegung der Sagittarius-Galaxie stellten die Astrophysiker fest, dass die großen Sternentstehungsphasen genau auf die Zeiträume fielen, in denen sich Milchstraße und Sagittarius besonders nah kamen. "Aus bestehenden Modellen ist bekannt, dass [Sagittarius] dreimal in die Milchstraße gefallen ist - zuerst vor etwa fünf oder sechs Milliarden Jahren, dann vor etwa zwei Milliarden Jahren und schließlich vor einer Milliarde Jahren", sagt Studien-Hauptautor Tomás Ruiz-Lara vom IAC.

Tatsächlich wussten Astronomen schon länger, dass die massenarme Sagittarius-Zwerggalaxie, die als Satellit um die Milchstraße kreist, immer wieder deren Sternen-Scheibe durchschlägt. Grund für diese Kollisionen ist eine sich verengende Umlaufbahn der Zwerggalaxie um den Galaxiekern der Milchstraße aufgrund der Gravitationskräfte. Nach Ansicht der spanischen IAC-Astrophysiker lösten die dabei verursachten Wellen die drei großen Sternentstehungsperioden in der Milchstraße aus. Studien-Hauptautor Ruiz-Lara beschreibt, was dabei passiert sein muss: "Plötzlich fällt der [Sagittarius] hinein und stört das Gleichgewicht, wodurch all das zuvor noch vorhandene Gas und der Staub im Inneren der größeren Galaxie wie Wellen auf dem Wasser herumschwappen." In einigen Gebieten der Milchstraße hätten diese Wellen zu höheren Staub- und Gaskonzentrationen geführt, aus denen dann neue Sterne entstanden seien, so Ruiz-Lara weiter.