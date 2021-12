Leonard ist der erste Komet des Jahres 2021: Wissenschaftler Gregory Leonard entdeckte den gleichnamigen Kometen bereits am dritten Januar. Deshalb bekam der Komet den offiziellen Namen C/2021 mit dem Zusatzkürzel A1. Zum Jahresende kommt er uns nun noch einmal ganz nah: Schlappe 35 Millionen Kilometer wird Leonard von der Erde entfernt sein. Nah genug, um ihn mit bloßem Auge zu beobachten.

Die Helligkeit ist entscheidend

Und das dürfte sich lohnen: Der Komet könnte der hellste Himmelskörper des Jahres werden – deswegen kann man ihn besonders gut am nächtlichen Himmel erkennen. Wie hell ein Komet genau wird, wird in "scheinbarer Helligkeit“ angegeben. Sie misst, wie hell Sterne, Kometen oder andere Himmelskörper für uns auf der Erde wirken. Angegeben wird dieser Wert in magnitude – und: je niedriger der Wert, desto heller der Himmelskörper. Sehr helle Sterne haben deshalb sogar negative Werte – Komet Leonard dagegen liegt derzeit bei 8,1. Damit ist er momentan noch nicht mit bloßem Auge erkennbar, aber: Er wird auf jeden Fall noch heller. Wie hell genau, bleibt abzuwarten.

Es bleibt spannend

Und genau hier liegt die Krux: Leonard wird erst langsam heller – womöglich ist er erst Mitte Dezember ausreichend hell, um ihn ohne Ausrüstung beobachten zu können. Gleichzeitig bewegt er sich dann aber auch weiter und verschwindet beim Blick in den Himmel quasi hinterm Horizont. Deswegen sei es in diesem Fall besonders schwierig, abzuschätzen was genau wir von Leonard dann am Himmel beobachten können, schätzt Carolin Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg.

Bildrechte: Dr. Carolin Liefke Nominell erreicht er zu der Zeit, an der er gerade am Horizont klebt, gerade die Helligkeit, dass er dann auch mit bloßen Auge sichtbar wäre. Wohlgemerkt! Mit bloßem Auge sichtbar heißt, man sieht einen Punkt! Nicht: Man sieht einen hellen Weihnachtsstern mit Schweif. Carolin Liefke, Haus der Astronomie Heidelberg

Mit dem Kometen Neowise, der im vergangenen Sommer mitunter sehr gut zu erkennen war, kann sich Leonard nicht messen, prognostiziert Liefke.

Den Wecker nach vorne stellen