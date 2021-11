Komet Neowise: Jeder wollte ihm im Sommer 2020 nahe sein. Bildrechte: imago images/Westend61

Erinnern Sie sich noch an den Kometen Neowise? Was war das für ein Himmelsspektakel im Juli 2020. Und etwas Ähnliches können wir vielleicht im Dezember 2021 wieder erleben. Dann wird der Komet Leonard mit großer Wahrscheinlichkeit mit bloßem Auge zu sehen sein. Der Komet – offizieller Name C/2021 A1 (Leonard) – wurde am 3. Januar 2021 vom Astronomen Greg Leonard am Mount Lemmon Observatorium in Arizona entdeckt. Genau ein Jahr später, am 3. Januar 2022, wird er laut Berechnungen der NASA der Sonne am nächsten kommen, sein Perihel erreichen. Und das ist wichtig. Erst wenn sich der Komet der Sonne nähert, "verdampfen" die gefrorenen Gasanteile und bilden auf der sonnenabgewandten Seite den bekannten Schweif.

Bereits drei Wochen zuvor wird Leonard der Erde am nächsten sein, in rund 35 Millionen Kilometern Entfernung, und damit auch der Sonne nahe genug für den Schweif. Der Verein der Sternenfreunde (VdS) hat jetzt eine Sichtbarkeitsprognose veröffentlicht. Demnach ist er bis 13. Dezember 2021 zu Beginn der Morgendämmerung am Ost/Südost-Himmel auffindbar. "Zunächst im Feldstecher sichtbar, steigt seine Helligkeit innerhalb weniger Tage um mehrere Größenklassen an, so dass er vermutlich mit dem bloßen Auge zu sehen ist", so die Mitteilung der VdS-Fachgruppe Kometen.