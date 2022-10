Die Studie Comprehensive cancer predisposition testing within the prospective MASTER trial identifies hereditary cancer patients and supports treatment decisions for rare cancers zum Nachlesen gibt es hier im Journal Annals of Oncology.



Kontakt für Patientinnen und Patienten, die Interesse an einer genetischen Untersuchung haben:

Hochschulmedizin Dresden:

Sprechstunde für genetische Tumorrisikosyndrome (Institut für Klinische Genetik)

Terminvereinbarung: Tel: +49 (0) 351 458 2891, E-Mail: erbliche.tumorerkrankungen@nct-dresden.de

NCT Heidelberg: E-Mail an master@nct-heidelberg.de