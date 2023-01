Forschende des Brigham and Women’s Hospital in Boston haben einen zelltherapeutischen Ansatz entwickelt, um bereits bestehende Tumore zu eliminieren und eine langfristige Immunität herzustellen, die das Immunsystem so trainiert, dass es ein Wiederauftreten von Krebs verhindern kann.

Der Ansatz, den das Team gewählt hat, verwendet lebende Tumorzellen, die eine ungewöhnliche Eigenschaft haben. Sie wandern weite Strecken durch das Gehirn an den Ort zurück, an dem sich ihre Artgenossen aufhalten. Diese Eigenschaft machten sich die Forschenden zunutze. Mit Hilfe des Gen-Editierungswerkzeugs CRISPR-Cas9 veränderten sie die lebenden Tumorzellen und funktionierten sie so um, dass sie einen Wirkstoff zum Abtöten von Tumorzellen freisetzten. Außerdem wurden die Zellen so manipuliert, dass sie Faktoren exprimieren, die es dem Immunsystem leichtmachen, sie zu erkennen, zu markieren und sich zu merken. So wird das Immunsystem auf eine langfristige Anti-Tumor-Reaktion vorbereitet.