Krebs bei Kindern und Jugendlichen: Das Thema macht ratlos, denn sie haben noch ihr ganzes Leben vor sich. Das ist die eine Seite. Die andere: Pharmakonzerne forschen vor allem an Medikamenten für Erwachsene. Kinder hatten sie lange Zeit weniger im Fokus, bis sie vor zehn Jahren von der EU gesetzlich dazu verpflichtet wurden. Seitdem wird für mehr Medikamente auch eine Variante entwickelt, die für Kinder und Jugendliche geeignet ist. Um so ein Präparat handelt es sich auch jetzt bei einer neuen Studie zu einem Medikament, das Erwachsene schon seit 15 Jahren bekommen. Für Kinder und Jugendliche fehlte noch die Zulassung. Nach einer Studie mit weltweit 83 Patienten in neun verschiedenen Ländern, davon alleine 30 Patienten in Deutschland liegt jetzt die Zulassung auf dem Tisch. Name des Medikaments: Ceritinib. Dr. Jonas Schulte ist Facharzt für Kinder und Jugendmedizin, stellvertretender Klinikdirektor an der Charité und leitete den Part der internationalen Studie in Berlin. Er sagt im Gespräch mit MDR WISSEN über das Mittel gegen Krebs: "Das ist ein ganz normales Medikament in Tablettenform. Die Patienten können entweder ein Pulver oder eine Tablette schlucken."