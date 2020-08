Wie Krebszellen im Körper wandern

Prof. Dr. Josef Alfons Käs Bildrechte: MDR/Universität Leipzig

Käs gehört zu einer Gruppe von Wissenschaftlern, die jetzt herausgefunden hat, wie die Krebszellen das anstellen. Er sagt, fast alle Zellen sind dazu in der Lage. Jeder Mensch durchläuft nämlich als Embryo im Mutterleib eine Phase, während der Zellen das können müssen: beweglich sein, um an die richtige Stelle zu gelangen und dort zum Beispiel Organe zu bilden. Der Leipziger Physiker formuliert es so: "Krebs ist in vielerlei Hinsicht embryonale Entwicklung im Rückwärtsgang."