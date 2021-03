Der Schlüssel zum plötzlichen Schmerz bei kalten oder heißen Speisen liegt in einem ganz bestimmten Kältesensor-Kanal: TRPC5. Der elektrische Impuls, den TRPC5 an das Gehirn weiterleitet, ist es, der uns reflexartig zusammenzucken lässt, wenn der Eiswürfel versehentlich den Zahn berührt. Und natürlich dient dieser Schmerz auch eigentlich einem Zweck – denn einmal kaputt, immer kaputt.

Aber wie können wir den Zähnen in dieser Notlage akut helfen? Zum einen durch die altbewährten Tipps von der Zahnärztin oder dem Zahnarzt. Prof. Christian Gernhardt von der Universitätszahnklinik in Halle erklärt: "Die Therapiestrategie sieht eigentlich folgendermaßen aus: Erstens Prophylaxe, das es erst gar nicht zu diesen schmerzempfindlichen Zahnhälsen kommt. Zweitens eine sogenannte minimalinvasive Therapie in der häuslichen Umgebung, das heißt mit geeigneten Mundhygienepräparaten, Spüllösungen. Und wenn das nicht hilft, dann die Behandlung in der zahnärztlichen Praxis."