James M. Acton, Wissenschaftler am US Think Tank "Carnegie Endowment for International Peace" warnt auch deshalb besonders vor solchen Szenarien, in denen die Atomkraftwerke unbeabsichtigt durch Kriegshandlungen beschädigt werden können, weil US-Truppen selbst bei verschiedenen Einsätzen immer wieder demonstriert hätten, wie schnell im Kampf ungeplante Operationen in Katastrophen münden könnten. So hätten US-Spezialkräfte beispielsweise 2017 bei einer Operation in Syrien Luftunterstützung angefordert, die zur Bombardierung eines Staudamms führten, der eigentlich auf einer Nicht-Angriffsliste stand. Wäre der Damm gebrochen, hätte das zur Überflutung von Siedlungsgebieten und dem sicheren Tod mehrerer Zehntausend Zivilisten geführt.