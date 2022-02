Die Forschenden machen dafür unter anderem die einseitige Konzentration der politischen Eliten auf politische und wirtschaftliche Machtsicherung aus, der jegliche gesellschaftliche Entwicklung untergeordnet wird. "Autoritäre Taktiken anzuwenden, statt Probleme zu lösen, ist in demokratischen Gesellschaften besonders verheerend. Das leichtfertig verspielte Vertrauen kann nur schwer wiederhergestellt werden", sagt die Demokratie-Expertin Sabine Donner von der Bertelsmann-Stiftung. Die Pandemie wirke dazu wie ein extremer Stresstest für viele Regierungen, der Fehlentwicklungen verschärfte. Der schlechte Umgang damit in populistisch geführten Staaten wie etwa Brasilien führte dann noch zu einer nahezu ungehinderten Ausbreitung von Covid-19, was die Probleme zusätzlich vergrößerte. "Demokratierückgang und schlechte Regierungsführung gehen Hand in Hand", sagt Hauke Hartmann von der Bertelsmann-Stiftung dazu.



Aber es gibt auch positive Nachrichten im aktuellen BTI-Bericht. So waren etwa in Armenien, Sri Lanka und Tunesien Regimewechsel von Autokratie zu Demokratie erfolgreich. Dazu zeigte sich, dass Demokratien bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie insgesamt besser abschnitten. Unter den 36 Staaten mit guten Werten hierbei waren nur drei Autokratien. Außerdem war das gesellschaftliche Engagement in mehreren autokratisch regierten Ländern besonders groß, etwa in Belarus, Myanmar und im Sudan. Die größten Impulse für demokratische Innovation und Erneuerung gingen derzeit weitaus seltener von Regierungen als von kritischen Zivilgesellschaften aus, resümieren die Experten.