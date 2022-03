Russlands Krieg in der Ukraine Flucht: Was tun, wenn der Krieg im Kopf mitkommt?

Wer kann, verlässt die Ukraine, um dem Krieg zu entkommen. Tausende Geflüchtete sind in Mitteldeutschland angekommen, viele von ihnen in privaten Haushalten, in WGs und bei Familien. Obwohl sie dann in Sicherheit sind, bleibt das, was sie erlebt haben, gegenwärtig. Durch Bilder im Kopf, durch Ängste und durch Sorge um die, die zurückbleiben müssen. Wie kann man all dem begegnen, wenn man Geflüchtete aufnimmt? Kann man überhaupt helfen?