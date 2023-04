Längere Familienmahlzeiten führten der Studie zufolge nicht dazu, dass Kinder mehr zu Brot, Aufschnitt oder Dessert griffen. Die Forscher vermuten, dass das in mundgerechte Stücke geschnittene Obst und Gemüse bequemer zu essen und daher verlockender war. 100 Gramm mehr entsprechen übrigens etwa einer der fünf empfohlenen täglichen Portionen an Obst und Gemüse. Das ist so viel wie ein kleiner Apfel oder eine kleine Paprika.