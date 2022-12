Im Gespräch mit MDR WISSEN erklärt Dr. Bauer Mikulovic, wie die Forschenden genau vorgehen. Konkret werden Mäuse in einer Kammer mit Wasser gehalten, wobei sie prinzipiell eine Abneigung gegen das Nass haben. Einige Mäuse haben dann die Möglichkeit, der gefangenen Maus zu helfen - rund 60 Prozent entscheiden sich im Experiment dafür, 40 Prozent dagegen. Mit sogenannten Tracern wird schließlich sichtbar gemacht, was in dieser Zeit im Gehirn der Mäuse vor sich geht. Dazu kommen spezielle "Miniskopen", verkleinerte Mikroskope als zweites bildgebendes Verfahren.



Damit sollen im Gehirn sowohl die Zellen sichtbar gemacht werden, die das helfende Verhalten fördern, als auch jene, die es unterdrücken. Am Ende geht es auch darum, diese Zellen gezielt steuern zu können - etwa per Licht durch die sogenannte Optogenetik. "Unser Traum ist es, helfendes Verhalten irgendwann gezielt beeinflussen zu können", erklärt Dr. Sanja Bauer Mikulovic. Vorerst bei Mäusen und in fernerer Zukunft dann auch vielleicht beim Menschen.

Die Magdeburger Neurowissenschaftlerin Sanja Bauer Mikulovic. Bildrechte: LIN Magdeburg