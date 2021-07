Mit eben deren Hilfe hat ein italienisches Forschungsteam, Agnese Sabato und Alessandro Vezzosi, einen Stammbaum der da Vincis nachgezeichnet, der über 690 Jahre und 21 Generationen bis in unsere Tage reicht: 14 Nachkommen der Familie da Vinci gibt es dem Historikerteam zufolge heute noch. Die Studienarbeit der beiden ist im Fachmagazin "Human Evolution" veröffentlicht worden und zeichnet den Stammbaum von Leonardos Großvater Michele, der 1331 zur Welt kam, über sechs Genrationen weiter zum uns bekannten Universalgenie Leonardo, geboren 1452, bis zu 21 Generationen in fünf Familienzweigen nach, von denen heute noch 14 Abkommen leben.

Bildrechte: imago/United Archives International

Um die DNA aus den Leonardo da Vinci zugeschriebenen Knochen aus seinem Grab wird nämlich gestritten: Nach seinem Tod wurde da Vinci im französischen Amboise an der Loire, wo er als königlicher Hofmaler in der Nähe der royalen Sommerresidenz ab 1517 gelebt hatte, in der Kapelle Saint Florentine begraben. Diese wurde aber zerstört und da Vincis sterbliche Überreste später in die nahegelegene Saint-Hubert-Kapelle überführt. Ob da nun wirklich seine Knochen lagern? Und wenn es seine sind, was lässt sich aus der DNA ablesen in Bezug zum Beispiel auf da Vincis Gesundheit, seine Linkshändigkeit und sogar auf sein verblüffendes Genie? Und können daraus Analogien gezogen werden zu anderen Menschen mit einer ähnlichen Häufung genialer Veranlagungen?