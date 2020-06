Unser menschliches Gehirn ist etwa dreimal so groß wie das eines Schimpansen und größer als das aller Primaten. Warum das so ist, daran haben Forscher des Max-Planck-Instituts für Zellbiologie und Genetik in Dresden lange Zeit geforscht und nun offenbar das Rätsel gelöst. Ihre Ergebnisse sind im Wissenschaftsjournal "Science" erschienen. Die Wissenschaftler fanden ein Gen, das nur im menschlichen Hirn aktiv ist. Sie pflanzten es verschiedenen Tieren ein und konnten beobachten, dass es bei ihnen ein außergewöhnliches Hirnwachstum auslöst.