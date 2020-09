Die Wissenschaftler der Leopoldina weisen dabei auf die seit Ende Juli wieder steigenden Covid-19-Infektionszahlen hin. Sie sprechen dazu in ihrer sechsten "Ad-hoc-Stellungnahme" die für den Herbst und Winter zu erwartenden sinkenden Temperaturen und verstärkten Aktivitäten an - was die Corona-Pandemie in ihrer Analyse weiter verstärken könnte.



"Um dieser Gefahr rechtzeitig zu begegnen und das öffentliche Leben auch in den kommenden Monaten aufrecht zu erhalten, müssten jetzt Schutzmaßnahmen ergriffen werden", heißt in der Stellungnahme.